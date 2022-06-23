В Паланге на Ивана Купалу почти не осталось мест

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На длинные выходные дни в Паланге заняты почти все свободные места, а за оставшееся жилье просят больше 700 евро за выходные.
Savaitgalis Palangoje
Savaitgalis Palangoje
© Mindaugas Milinis

"Если вы еще планируете поездку в Палангу или сегодня решили провести ближайшие выходные у моря, то вы должны поспешить и выбирать из того, что осталось", – сказала LRT глава Палангского центра туристической информации Раса Кмитене.

По данным одной платформы, на ближайшие выходные в Паланге почти не осталось свободных мест для ночлега, а ночевка для двоих на этих выходных на курорте обойдется в более чем 700 евро, в частном секторе -300–500 евро.

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По словам Кмитене, в Палангу приезжают не только литовцы, но и иностранцы.

"Приезжают иностранцы, в основном из соседних стран – Латвии, Эстонии, Польше, Франции, Германии, мы видим и группы путешественников, и отдельные отдыхающие, и семьи", – сказала она.

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