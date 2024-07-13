2024.07.13 15:55

В Паланге - ливень: в центре - как осенью

 
ru.DELFI.lt

Дождь, охвативший большую территорию Литвы, не обошёл стороной и Палангу. Улица Басанавичюса в середине дня в субботу пуста, как осенью.

Такая погода в Паланге, судя по ближайшим прогнозам, в субботу продержится недолго, хотя временами будет дождливо, но во второй половине дня будет тепло - 22-24 градуса.

Liūtis užklupo ir Palangą

В воскресенье в Паланге ожидается спокойная, солнечная, погода, без дождя, температура воздуха достигнет 20-22 градусов.

Liūtis užklupo ir Palangą

Балтийское море в полдень субботы у Палангского моста прогрелось до 20,4 градуса, и представитель Литовской гидрометеорологической службы Delfi уверил, что в выходные здесь не будет серьезных изменений, возможно потепление примерно на один градус, на следующей неделе на побережье Балтийского моря действительно может быть теплее.

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