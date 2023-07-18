18 июля 2023 г. 12:35

В Паланге конфликт на пляже: вызвали полицию, штрафы оказались внушительными

 
ru.DELFI.lt
Pajūris ilgąjį Žolinių savaitgalį
Pajūris ilgąjį Žolinių savaitgalį
ФОТО: M. Milinio nuotr.

В прошлом году муниципалитет Паланги разделил побережье курорта на пять отдельных пляжей. Нудистский пляж также был выделен в одну из отдельных зон. Правда, он не остался в любимом народом месте в Швянтойи, а был переведен в Немирсета. После смены местоположения нудистского пляжа участились и конфликты из-за обнаженных купающихся или загорающих в неположенном месте.

Как рассказала сотрудник Палангского городского комиссариата полиции Юргита Ринкявичене, в полицию Паланги время от времени поступают жалобы на наготу на общественном пляже: "К полицейским также обращаются помощники сянюнасов, представляющие интересы местного сообщества на этих территориях, где возможны инциденты. Рекомендуем отдыхающим уточнять расположение и границы интересующих их пляжей в официальных источниках, например, на сайте городского самоуправления Паланги".

На общественных пляжах запрещено находиться голым, без купального костюма или его части. Нарушение этого запрета влечет за собой административное наказание – штраф от 16 до 60 евро, при повторном нарушении – от 60 до 140 евро.

Нудистский пляж расположен в Паланге, на берегу регионального парка Паюрис, в 300 метрах южнее - в сторону Клайпеды, от южного подъезда к морю в поселке Немирсета. Территория отмечена информационными знаками.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии