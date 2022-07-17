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16 июля вечером около Палангского концертного зала стояли большие очереди. Толпы людей шли на концерт Джорданы Буткуте. Он начался позже, чем было заявлено - не в 20, а в 20.20 ч.
Džordanos Butkutės koncertas Palangoje / Foto: Viktorija Dačinskaitė
Džordanos Butkutės koncertas Palangoje / Foto: Viktorija Dačinskaitė

Концерт начали позже, чтобы все желающие успели войти в зал.

Исполнительницу встретили бурными овациями. На протяжении всего концерта Джордана общалась с публикой.

На концерте звучали как старые, хорошо всем знакомые песни, так и песни из нового репертуара.

Больше всего аплодисментов вызвали такие песни, как "Джорджа", "Один дома", "Не бойся, я с тобой", "Твой мир", "Я не любила тебя".

В партере не было стульев, поэтому зрители могли танцевать под песни любимой исполнительницы.

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