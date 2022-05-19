"Сегодня Паланга открывает новую страницу истории - этим утром Паланга просыпается уже без символов советской идеологии - серпа и молота. Обелиск с советской символикой уже не вносит диссонанс с нашим храмом, с примыкающим к нему памятником генералу Йонасу Жемайтису-Витаутасу. Обелиск демонтирован!", — написал мэр.
По словам мэра курорта, этот советский символ был установлен в центре Паланги в 1952 году.
"Сегодня утром на месте обелиска и постамента уже работают люди. К вечеру вся территория будет приведена в порядок – здесь будет выложена брусчатка и газон. А уже сейчас установлена памятная доска из серого гранита с надписью на литовском языке, отмечающая, что на этом месте были захоронены солдаты, погибшие во время Второй мировой войны", — сообщил Вайткус.
По словам мэра, снос обелиска прошел в соответствии с законодательством страны.
По данным Министерства культуры, в Реестр культурных ценностей внесено 160 захоронений советских воинов Второй мировой войны в Литве.
Активная очистка публичного пространства от советской символики была предпринята после вторжения России в Украину.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Доходы 940 евро в месяц и не надо работать: в Литве выгодно быть безработным?
В Литве уровень безработицы составляет 10%. Однако не...
Эти данные удивят многих: какая часть литовского общества заблуждается в причинах войны в Украине
Казалось бы очевидно, но не для всех, – по тому, какая...
В Паланге демонтирован советский обелиск с серпом и молотом
В литовской Паланге не осталось обелиска с советской...
В Каннах – мировая премьера фильма Кведаравичюса "Мариуполь 2"
В рамках Каннского кинофестиваля в четверг состоится...
В субботу по всей Литве пройдут дни уличной музыки
В литовские города возвращается День уличной музыки (...