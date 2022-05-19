В Паланге демонтирован советский обелиск с серпом и молотом

"Сегодня Паланга открывает новую страницу истории - этим утром Паланга просыпается уже без символов советской идеологии - серпа и молота. Обелиск с советской символикой уже не вносит диссонанс с нашим храмом, с примыкающим к нему памятником генералу Йонасу Жемайтису-Витаутасу. Обелиск демонтирован!", — написал мэр.

По словам мэра курорта, этот советский символ был установлен в центре Паланги в 1952 году.

"Сегодня утром на месте обелиска и постамента уже работают люди. К вечеру вся территория будет приведена в порядок – здесь будет выложена брусчатка и газон. А уже сейчас установлена памятная доска из серого гранита с надписью на литовском языке, отмечающая, что на этом месте были захоронены солдаты, погибшие во время Второй мировой войны", — сообщил Вайткус.

По словам мэра, снос обелиска прошел в соответствии с законодательством страны.

По данным Министерства культуры, в Реестр культурных ценностей внесено 160 захоронений советских воинов Второй мировой войны в Литве.

Активная очистка публичного пространства от советской символики была предпринята после вторжения России в Украину.