2024.06.04 07:30

В Паланге будет недешево, но мать внебрачной дочери экс-депутата Гражулиса обещает не повышать цены на рыбу

 
ru.DELFI.lt
Birutė Navickaitė
Birutė Navickaitė
ФОТО: TV3
Настало лето, пора ехать к морю. Последние новости из Паланги не радуют - еда подорожала.

Многие литовцы задумываются, где им отдыхать летом.

Одни ругают Палангу, другие влюблены в нее без ума. Однако неважно, что говорят о курорте, за лето почти каждый едет туда, хотя бы на день.

Гостей при деньгах ждут владельцы кафе и ресторанов.

И хотя в наше время кого-либо удивить ценами нелегко, но новость о холодном борще в Паланге за 12 евро и о цеппелинах за почти 10 евро, наверное, удивит многих.

"У нас холодный борщ еще недорогой – 5,5 евро. Но я сам видел на ул. Й.Басанавичуса по 10 и по 12 евро. Порция цеппелинов – 9 евро. Мы не повышали цены, но, возможно, поднимем их летом", – сказал в передаче на TV3 владелец сети ресторанов в Паланге Хенрикас Тауткус.

Правда, есть в Паланге и другие цены. Администратор одного ресторана Кястутис Блажис сказал, что в его ресторане холодный борщ стоит больше 4 евро, а цеппелины – 6.

"Цены те же, чтобы не было холодного литовского борща за 20 евро. Нет, нет. Боже упаси", – сказал он.

Вовсю работают и палангские торговцы рыбой. Все они манят ароматом копченой рыбы. Самая известная палангская торговка рыбой – палангская Бируте (мать внебрачной дочери бывшего депутата Пятраса Гражулиса) сказала, что своих клиентов обижать не будет.

"Цены примерно такие же, как и год назад, и два… Если что-то подорожало, то на центы", – сказала Бируте Навицкайте.

К сезону готовятся и музыканты. Их главная летняя сцена - палангская улица Й.Басанавичюса!

Много лет в Паланге выступала ныне покойная Виталия Катунските. В этом году ее песни будет исполнять ее дочь - Моника.

"Я думаю, вы понимаете, что происходит в моем сердце. Это смятение, воспоминания. Я никогда не спою ее песни так хорошо, но хочу передать людям ее частичку", – сказала Моника.

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