В Пакруойском поместье – пик цветения цветов: спешите увидеть своими глазами

В Пакруойском поместье в шестой раз проходит фестиваль „Цветов, искусства и любви“. В этом году на территории 15 га цветут цветы более 300 видов, миллионы цветов. Посетители любуются роскошными цветочными композициями, вдыхают ароматы цветов. По словам работницы поместья К.Иванченко, здесь часто можно наблюдать, как посетители нюхают цветы, а их лица лучатся счастьем.
Ученые доказали, что при виде цветущих цветов и вдыхании их аромата выделяется гормон счастья дофамин.
„Не даром существует ароматерапия, в основе которой лежат ароматы цветов и растений. Правильно подобранные ароматы положительно сказываются на состояние тела и души.И это не мода наших дней – об этом знали жители древнего Китая, Индии, Египта“, – сказала К.Иванченко.
„Когда вы гуляете среди цветов, наслаждайтесь видами и запахами. Остановитесь около лаванды, вдыхайте аромат эхинацеи, порадуйтесь напоминающими бабочек монардами. Если в голове роятся неприятные мысли, присядьте к шалфею. Его запах помогает расслабиться и успокоиться,, „очищает“ мысли. Вы удивитесь, сколько положительных эмоций вызывают ароматы растений и цветов“, – сказала К.Иванченко.
Ароматерапевт и парфюмер поместья Юстина Шивокене сказала, что в поместье приятные ароматы витали с XIX в., когда владельцы поместья фон дер Роппы пригласили сюда известного французского парфюмера Жака. Он создавал здесь новые ароматы. Сегодня лаборатория Жака вернулась к жизни, привлекая дурманящими ароматами.
„Это такая романтичная и ароматная история, что в нее хочется перенести опыт наших дней. В этом году в парфюмерной был создан аромат фестиваля – „Сон в летнюю ночь“. В нем доминируют ароматы местных растений: свежие цитрусы, лаванда, сухое дерево, кипарисы. Гости говорят, что ощущают нотки малины, карамели, ванили и благовоний“, – сказала Шивокене.