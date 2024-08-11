В Пакруойском поместье – пик цветения цветов: спешите увидеть своими глазами

В Пакруойском поместье в шестой раз проходит фестиваль „Цветов, искусства и любви“. В этом году на территории 15 га цветут цветы более 300 видов, миллионы цветов. Посетители любуются роскошными цветочными композициями, вдыхают ароматы цветов. По словам работницы поместья К.Иванченко, здесь часто можно наблюдать, как посетители нюхают цветы, а их лица лучатся счастьем.