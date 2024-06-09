В Пакруойском поместье можно увидеть коллекцию старинных игровых автоматов

Современная статистика неутешительная - и подростки, и взрослые, и дети проводят у экранов очень много времени. К пример, несовершеннолетние сидят у экранов 7,5 ч. в день, а взрослые - почти 7 ч. Все развлечения жителей часто сводятся к компьютерным играм, просмотру фильмов, блогов или прослушиванию музыки.

В Пакруойском поместье сейчас можно увидеть коллекцию старинных игровых автоматов, существовавших до расцвета технологий. Можно ознакомиться с единственной в Северной Европе коллекцией, включающей экспонаты конца XIX - начала XX в., собранные не только в Европе, но и в США и других странах.