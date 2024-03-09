В Пакруойском районе – небывалое явление: первая карстовая воронка может переписать историю

Количество карстовых воронок в Литве растет.

6 марта сообщили об образовании карстовой воронки в деревне Дегесяй.

Воронка диаметром 15 и глубиной более 6 м. Она находится на участке обрабатываемой фермером земли.

"Это первое подобное явление в Пакруойском районе. Мы информировали Литовскую геологическую службу, она проведет исследования и информирует о сложившейся ситуации", – прибавил муниципалитет.

Литовская геологическая служба сообщает, что карстовые воронки обычно образуются ранней весной.

"Северная Литва славится большим количеством таких воронок, сейчас в регионе их около 15 000. Только в Биржай их около 9000. Несмотря на то, что в последнее время число воронок растет, по данным Литовской геологической службы, в Пакруойском районе это первая воронка", – сообщается в пресс-релизе.