В советское время традиции выращивания соколов и соколиной охоты в Литве были забыты. Их стали восстанавливать после 2000 года, когда в Норвилишкском замке провели первую соколиную охоту. Соколиная охота в мире известна с давних времен, ее традиции насчитывают 4000 лет.
Недавно это искусство было знакомо лишь избранным состоятельным людям. Кроме того, соколиная охота была гордостью богатых родов и орудием дипломатии. Красивых птиц приносили в дар королям.
В Литве о традициях соколиной охоты узнали при раскопках Великокняжеского дворца. Во время раскопок были найдены клобучок (шапочка) для птицы и ремешки.
Охотников, занимающихся соколиной охотой, называли сокольниками. Они обучали хищных птиц - ястребиных и соколиных - охоте.
По словам Гедрюса Климкявичюса, который пытается возродить традиции соколиной охоты, сначала "соколов разводили лишь для охоты, однако сейчас она интегрирована в общество как социальная и рекреационная практика, способ завязать контакт с природой, возможность ближе узнать мир птиц".
"Это искусство в 2021 году внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО", – рассказал энтузиаст.
В поместье не первый год живут ястреб-тетеревятник, ястреб, сапсан, беркут, белоплечий орлан, белая сова, длиннохвостая неясыть, филин, белоголовый сип и андский кондор.
Птиц каждый день могут увидеть посетители фестиваля цветов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Больше компаний сокращает рабочую неделю, предприниматели считают, что это скажется на ценах
За границей популярность набирает сокращенная рабочая...
Экс-президент Литвы: мне никто не может запретить иметь свое мнение
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила, что...
Премьер Литвы о предложении разобрать рельсы: у горячих голов есть разные предложения
Премьер-министр Ингрида Шимоните призывает не...
Сецэфир Delfi – Эмануэлис Зингерис: Украинцы стали силой, цементирующей Европейский союз
Депутат Сейма Литвы , глава литовской делегации в...
В результатах нового опроса – перемены: это сигнал не только для правительства, но и для одной политической силы
В рейтинге политических партий ярко выражены перемены:...