В советское время традиции выращивания соколов и соколиной охоты в Литве были забыты. Их стали восстанавливать после 2000 года, когда в Норвилишкском замке провели первую соколиную охоту. Соколиная охота в мире известна с давних времен, ее традиции насчитывают 4000 лет.

Недавно это искусство было знакомо лишь избранным состоятельным людям. Кроме того, соколиная охота была гордостью богатых родов и орудием дипломатии. Красивых птиц приносили в дар королям.

В Литве о традициях соколиной охоты узнали при раскопках Великокняжеского дворца. Во время раскопок были найдены клобучок (шапочка) для птицы и ремешки.

Охотников, занимающихся соколиной охотой, называли сокольниками. Они обучали хищных птиц - ястребиных и соколиных - охоте.

По словам Гедрюса Климкявичюса, который пытается возродить традиции соколиной охоты, сначала "соколов разводили лишь для охоты, однако сейчас она интегрирована в общество как социальная и рекреационная практика, способ завязать контакт с природой, возможность ближе узнать мир птиц".

"Это искусство в 2021 году внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО", – рассказал энтузиаст.

В поместье не первый год живут ястреб-тетеревятник, ястреб, сапсан, беркут, белоплечий орлан, белая сова, длиннохвостая неясыть, филин, белоголовый сип и андский кондор.

Птиц каждый день могут увидеть посетители фестиваля цветов.