В Пакруойском поместье открывается летний фестиваль

Посетителей фестиваля ждет выступление канатоходца из Италии Пьетро Барилли. "Сейчас я иногда хожу и на высоте 500 м", – рассказал Пьетро.

Другой итальянец Саверио Абате известный как клоун Камило убежден, что клоунами не становятся, ими рождаются. "Быть клоуном - значит делать то, чего нельзя делать в обычной жизни", – сказал он.

Веселый Камило приехал в Литву с женой хореографом Марейке Франц и детьми. "Я итальянец, она - немка, мы познакомились в Париже. Сейчас мы не только живем в месте, но и творим", – сказал клоун.

В фестивале примут участие и литовские актеры, участники интерактивных спектаклей. Один из них – Гедрюс Арлаускас из театра Ю.Мильтиниса. "Актерство помогает мне расти и совершенствоваться не только как актеру, но и как личности", – заметил он.

Другой актер того же театра Донатас Калкаускас тоже ждет начала фестиваля. "Надо всегда улыбаться, все делать с улыбкой. Это ключ ко всему", – убежден он.