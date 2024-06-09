В Пакруойском поместье можно увидеть коллекцию старинных игровых автоматов

Современная статистика неутешительная - и подростки, и взрослые, и дети проводят у экранов очень много времени. К пример, несовершеннолетние сидят у экранов 7,5 ч. в день, а взрослые - почти 7 ч. Все развлечения жителей часто сводятся к компьютерным играм, просмотру фильмов, блогов или прослушиванию музыки.
В Пакруойском поместье сейчас можно увидеть коллекцию старинных игровых автоматов, существовавших до расцвета технологий. Можно ознакомиться с единственной в Северной Европе коллекцией, включающей экспонаты конца XIX - начала XX в., собранные не только в Европе, но и в США и других странах.
„Это уникальная возможность увидеть и самим поиграть на культовых игровых автоматах. Можно сказать, что в поместье открыт игровой салон, в котором можно развлекаться, как это делали наши прадеды и прапрадеды“, – сказал управляющий поместьем Гедрюс Климкявичюс.
В поместье можно увидеть популярный до середины ХХ в. пинбол (тип аркадной игры, в которой игрок набирает очки с помощью одного или более металлических шариков). Здесь вы найдете и игру-гадание Fortune Teller - эта игра была очень популярной в начале ХХ века.
Некоторые игры того времени можно наделить актуальными моментами сегодняшнего дня. Например, игра времен Второй мировой войны Kill the Hitler использовалась для повышения уровня патриотизма. В игре, которую можно испытать в Пакруойском поместье, используют лицо Владимира Путина, который начал войны в Украине.
В экспозиции есть и игры с грифом N–18.
Посетить экспозицию в поместье можно ежедневно.