2024.06.09 10:42

В Пакруойском поместье можно увидеть коллекцию старинных игровых автоматов

 
ru.DELFI.lt
senoviniai zaidimu aparatai
senoviniai zaidimu aparatai
ФОТО: madeinvilnius.lt

В ХХ веке, пока не было компьютеров и мобильных телефонов, существовала иная форма проведения досуга - игровые автоматы. В Литве есть место, где можно увидеть своими глазами коллекцию старинных игровых автоматов, пишет портал madeinvilnius.lt.

Современная статистика неутешительная - и подростки, и взрослые, и дети проводят у экранов очень много времени. К пример, несовершеннолетние сидят у экранов 7,5 ч. в день, а взрослые - почти 7 ч. Все развлечения жителей часто сводятся к компьютерным играм, просмотру фильмов, блогов или прослушиванию музыки.

В Пакруойском поместье сейчас можно увидеть коллекцию старинных игровых автоматов, существовавших до расцвета технологий. Можно ознакомиться с единственной в Северной Европе коллекцией, включающей экспонаты конца XIX - начала XX в., собранные не только в Европе, но и в США и других странах.

„Это уникальная возможность увидеть и самим поиграть на культовых игровых автоматах. Можно сказать, что в поместье открыт игровой салон, в котором можно развлекаться, как это делали наши прадеды и прапрадеды“, – сказал управляющий поместьем Гедрюс Климкявичюс.

В поместье можно увидеть популярный до середины ХХ в. пинбол (тип аркадной игры, в которой игрок набирает очки с помощью одного или более металлических шариков). Здесь вы найдете и игру-гадание Fortune Teller - эта игра была очень популярной в начале ХХ века.

Некоторые игры того времени можно наделить актуальными моментами сегодняшнего дня. Например, игра времен Второй мировой войны Kill the Hitler использовалась для повышения уровня патриотизма. В игре, которую можно испытать в Пакруойском поместье, используют лицо Владимира Путина, который начал войны в Украине.

В экспозиции есть и игры с грифом N–18.

Посетить экспозицию в поместье можно ежедневно.

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