Голодовку объявили члены общины ЛГБТ. Они живут в модульных домиках в отдельном секторе.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал Delfi, что у руководства СОГГ "нет данных о голодовке".

По словам одного из нелегальных мигрантов, который связался с Delfi, голодовка объявлена с 14 февраля. Полученные во вторник пайки мигранты повесили на железный забор вокруг сектора.

О голодовке мигрантов в зоне ЛГБТ сообщила и Литовская лига геев.

Она высказала озабоченность и указала, что сексменьшинства относятся к категории уязвимых людей.

Мужчина из Ирака сказал Delfi, что руководству центра в Пабраде были высказаны требования – предоставить информацию о юридическом статусе мигрантов, прекратить психологическое давление с требованием окинуть Литву добровольно, предоставить услуги государства, предоставляющего юридический статус как это описано в международной конвенции.

Мишутис сказал, что СОГГ ничего не получала. Однако он признал, что в центрах беженцев есть лица, которые отказываются от приема пищи, но они не заявляли, что это "голодовка".

"Администрация центров и работники говорят с мигрантами, выясняют причину, причины разные – одним еда не нравится, другие сами ее покупают и едят, поскольку у них есть кухни, третьи просыпают завтраки", – сказал Мишутис.

На прошлой неделе сообщалось и о том, что от еды отказываются некоторые мигранты в Кибартай.