В ожидании нового митинга – признаки опасности: мы допустили большие ошибки

Президент Центра обучения человека Гинтарас Хоментаускас сказал Delfi TV, что сейчас в Литве много напряжения.

"Что касается коммуникации с теми, кто думает иначе, я думаю, это запущенное дело, эмоции тут бурлят не по вине протестующих, а из-за контекста знаний и аргументов и из-за действий правящих; часть того, что не было сделано, давно могло снизить градус накала и напряжение", – сказал Хоментаускас.

По его словам, через несколько лет этот период будет важен для анализа действий властей.

"Я бы не сказал, что протесты проходят везде; через несколько лет, думаю, мы будем изучать этот период как массовый психоз власти", – прибавил он.

На вопрос о том, какие ошибки были допущены и были ли они в начале пандемии, собеседник сказал, что сейчас в обществе мы видим много злобы.

"Можно говорить о двух моментах. Во-первых, о смене коммуникации власти – одна была плохая, другая в два раза хуже, поскольку не было последовательности, постоянно менялась, в основе не было ясных принципов. Часто был избыток информации, с другой стороны, можно выяснять, что вызвало бурю эмоций. На своем опыте и за счет исследований видим, что волна злобы растет. Это видим и на видео митинга у парламента. Злоба – такая интересная эмоция, ее невозможно подделать.

Она появляется тогда, когда люди сталкиваются с препятствием. Препятствия могут быть разными, начиная с ограничений для непривитых и заканчивая препятствием, которое не дает чувствовать себя счастливым и свободным, чувствовать, что ты можешь принимать решения самостоятельно, и, наконец, препятствием быть достойным уважения, независимо от того, как ты мыслишь", – сказал он.

По словам Хоментаускаса, основные ошибки власти связаны с общением и его нехваткой.

"Разбушевавшуюся толпу, а такое было на митинге у парламента, надо обуздать. Иначе могут возникнуть последствия, могут нанести ущерб другим людям. Что касается аргумента силы для остановки злобы - тут все в порядке, но с коммуникацией в общем - нехорошо. Это не были люди какой-то одной партии, это часть жителей Литвы, и довольно большая. Общение, которое мы слышали в общественном пространстве, - сплошные унижения.

Например, собравшихся называли зомби и даже толпой представителей других национальностей, русских лиц. Это оскорбления. Итак этих разозленных людей с трибун оскорбляли и дальше. Злоба растет, и с этой группой людей надо говорить, и лично, и через СМИ. Им можно сказать, почему вводят такие меры. В национальном понимании они введены избыточным способом, но в любом случае аргументы можно изложить", – сказал собеседник.

На вопрос, как можно говорить с такой обозленной толпой, собеседник заверил, что нужна дискуссия.

"Не надо боятся толпы. Это наши соотечественники, если мы их боимся, это значит, что мы боимся большой части наших жителей, живущих вокруг нас. Они никуда не исчезнут, будут рядом. Говорить во время митинга - это говорить лозунгами. И одна сторона их использует, и другая для выражения своей позиции. Иначе не может быть, ведь говорят не два человека, а времени для изложения аргументов, для понимания, чего хочет другая сторона, может потребоваться много. Люди и с одной и с другой стороны известны. Почему бы, например, на следующий день не провести дискуссионную передачу об аргументах одной и другой стороны. Как недостаток в коммуникации наших властей я упомянул бы парадоксальные вещи.

Такое даже сложно осознать. Например, сейчас мы говорим о возникновении опасности ковида. У нас в целевых группах одной дозой привиты почти 60% людей, в тех группах, где чаще всего фиксируется болезнь в серьезной форме; <...> сейчас угроза ковида не такая, какой была раньше. Наша власть не должна говорить - о ужас, идет еще одна волна, власть должна порадоваться тому, что мы хорошо подготовлены", – сказла специалист.