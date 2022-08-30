"Это растение мы сегодня нашли на листьях кувшинки. Скорее всего, его со дна озера подняло движением корневищ растений. Странно только, что раньше мы находили это растение, обыскивая дно, а сейчас оно само поднялось на поверхность", – сообщили 29 августа работники Жувинтского биосферного резервата.
Это растение было занесено в Красную книгу Литвы, но потом вычеркнуто как исчезнувшее, поскольку никаких данных о его произрастании в нашей стране не было с начала XIX века. Фрагменты и само растение в прошлом году примерно в это же время было обнаружено на дне озера Жувинтас, где прекрасно сохранилось в иле благодаря бескислородной среде. Специалисты установили, что растениям несколько сотен лет.
Ученые предполагали, что на дне озера есть это растение, поскольку время от времени на поверхности воды появлялась кожура этого "ореха" или ее фрагменты. Эколог Жувинтского биосферного резервата Арунас Пранайтис уговорил ученых геологов исследовать эти фрагменты. Удалось установить, что они осели на дне озера в 1160–1300 гг. н. э.
В странах, расположенных по соседству с Литвой - в Беларуси, Латвии и Польше - есть отдельные места произрастания этого вида. Подозревают, что в Латвии он был интродуцирован. В Европе, за исключением некоторых южных стран, это растение встречается очень редко.
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