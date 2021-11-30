Видео, снятое на озере Сартай, завораживает. Женщина разместила его в фейсбуке и в шутку написала, что это бал цеппелинов на озере Сартай. На самом деле ледяные шарики в воде напоминают цеппелины.
Несколько дней назад такое же явление было зафиксировано в Канаде, на озере Манитоба.
Для появления этого явления нужно сочетание быстрого падения температуры воздуха, открытая вода и определенная скорость ветра.
Озеро Манитоба в Канаде:
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