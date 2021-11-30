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Вилия из Дусетос во вторник сняла на видео очень необычное явление – в озере Сартай плавало множество "снежков". Очень похожее явление за четыре дня до этого было зафиксировано в одном из канадских озер.
Neįprastas reiškinys Sartų ežere
Neįprastas reiškinys Sartų ežere
© Stop kadras

Видео, снятое на озере Сартай, завораживает. Женщина разместила его в фейсбуке и в шутку написала, что это бал цеппелинов на озере Сартай. На самом деле ледяные шарики в воде напоминают цеппелины.

Несколько дней назад такое же явление было зафиксировано в Канаде, на озере Манитоба.

Для появления этого явления нужно сочетание быстрого падения температуры воздуха, открытая вода и определенная скорость ветра.

Озеро Манитоба в Канаде:

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