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В знак протеста против высоких цен на электричество 17 августа в 18 ч. во всех магазинах Norfа на час сильно приглушат освещение, отключат кондиционеры и вентиляцию, сообщается в пресс-релизе.
„Kaip pas žmones“
„Kaip pas žmones“
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Сеть сообщает, что все холодильники и другое важное оборудование будет работать.

В сообщении сказано, что компания Norfos mažmena хочет обратить внимание властей на цены, которые больно бьют по бизнесу.

В среду с 17.00 до 18.00 ч. на бирже Nord Pool кВт/ч электричества будет стоить 4 евро (без НДС и расходов на передачу).

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Это исторически самые высокие цены. По литовскому времени рекордно высокой цена будет с 18 ч.

Norfos mažmena этот суперчас обойдется в 36 000 евро без НДС,

"Этой акцией мы хотим обратить внимание властей на невиданные цены на рынке и просим принять меры для нормализации положения.

Norfos mažmena присоединяется к обоснованному недовольству жителей в связи с ценами на электричество", – сказал председатель правления Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис.

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