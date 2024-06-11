В отпуск – на больничном: "Содра" выявляет нарушителей порядка

По словам Дундулиса, особенно острой эта проблема была и в регионах у моря, люди брали больничный и ехали на заработки в Палангу. „Но сейчас зарплаты такие, что невыгодно ездить в Палангу и рисковать“, – считает предприниматель.

„Раньше мы просили „Содру“ проверить тех работников, которые „заболевали“, но, наверное, сложно найти человека, у которого нет какой-то проблемы со здоровьем. Поэтому проверки были тщетными. Мы приняли иное решение – летом на 15–20% повышаем зарплаты, так число злоупотребляющих сокращается“, – сказал он Delfi.

Владелец группы компаний Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что раньше у них количество „больных“ увеличивалось на Иванов день, однако проблему удалось решить повышением зарплат в летний период. Такой порядок компания практикует уже 2-3 года.

Несмотря на то, что на больничном люди должны лечиться и отдыхать, некоторые практикуют в это время поездки.

Гендиректор компании Rokiškio sūris Далюс Трумпа сказал, что у них не чувствуется такая проблема, ведь компания находится в небольшом городе. Все работники знакомы друг с другом, люди не злоупотребляют такими возможностями.

„Если бы люди так хитрили, им было бы стыдно перед коллегами. Ведь если они не приходят на работу, за них работают коллеги. У нас такой проблемы нет“, – сказал Delfi Трумпа. По его словам, людям дают возможность согласовав график, взять отпуск или отпуск за свой счет.