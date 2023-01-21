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В отношении бывшего директора Службы расследований финансовых преступлений Кястутиса Юцявичюса, подозреваемого в торговле влиянием, Вильнюсская окружная прокуратура избрала меру пресечения – подписку о невыезде.
Kęstutis Jucevičius
Kęstutis Jucevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

"После оценки собранной информации в досудебном расследовании по подозрению в торговле влиянием, в отношении подозреваемого Кястутиса Юцявичюса избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, – подписка о невыезде", – сказал представитель Вильнюсской окружной прокуратуры информационному агентству ELTA.

Служба спецрасследований (ССР) получила информацию о том, что бывший глава Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Кястутис Юцявичюс, возможно, требует взятку. Было начато расследование по факту возможной торговли влиянием.

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Расследование контролируют прокуроры отдела организованной преступности Вильнюсской окружной прокуратуры.

Напомним, что пока вина подозреваемого не доказана, действует презумпция невиновности.

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