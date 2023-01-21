"После оценки собранной информации в досудебном расследовании по подозрению в торговле влиянием, в отношении подозреваемого Кястутиса Юцявичюса избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, – подписка о невыезде", – сказал представитель Вильнюсской окружной прокуратуры информационному агентству ELTA.
Служба спецрасследований (ССР) получила информацию о том, что бывший глава Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Кястутис Юцявичюс, возможно, требует взятку. Было начато расследование по факту возможной торговли влиянием.
Расследование контролируют прокуроры отдела организованной преступности Вильнюсской окружной прокуратуры.
Напомним, что пока вина подозреваемого не доказана, действует презумпция невиновности.
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