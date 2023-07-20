В отношении Anykščių vandenys начато расследование по факту ненадлежащей очистки сточных вод

Сообщается, что в ходе проверки было установлено, что предприятие ненадлежащим образом проводит очистку сточных вод в городке Рагувеле, в селах Дабужяй, Трошкунай, Смелине, в городке Вешинтай и в селе Свирнай, вследствие чего часть загрязняющих веществ сбрасывается в окружающую среду.

В ходе внеплановой проверки сотрудники ДООС немедленно дали обязательные указания по прекращению загрязнения. В настоящее время загрязнение остановлено, ведется расследование и собирается информация о том, как давно и в каком количестве неочищенные сточные воды сбрасывались в окружающую среду.