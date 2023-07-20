20 июля 2023 г. 09:51

В отношении Anykščių vandenys начато расследование по факту ненадлежащей очистки сточных вод

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Департамент охраны окружающей среды (ДООС) сообщает, что, по предварительным результатам проверки деятельности ЗАО Anykščių vandenys, в пяти селах и городках были выявлены факты ненадлежащей эксплуатации коммунальных канализационных систем и сброса неочищенных бытовых сточных вод в окружающую среду.

Сообщается, что в ходе проверки было установлено, что предприятие ненадлежащим образом проводит очистку сточных вод в городке Рагувеле, в селах Дабужяй, Трошкунай, Смелине, в городке Вешинтай и в селе Свирнай, вследствие чего часть загрязняющих веществ сбрасывается в окружающую среду.

В ходе внеплановой проверки сотрудники ДООС немедленно дали обязательные указания по прекращению загрязнения. В настоящее время загрязнение остановлено, ведется расследование и собирается информация о том, как давно и в каком количестве неочищенные сточные воды сбрасывались в окружающую среду.

Кроме того, будет подсчитан причиненный окружающей среде ущерб, который ЗАО Anykščių vandenys будет обязано возместить.

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