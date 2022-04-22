В освобожденный Гостомель возвращаются жители: действия оккупантов запечатлены на видео

Журналист Delfi побывал там 20 апреля, т.е. через две недели после освобождения населенного пункта.

24 февраля российские военные прилетели в Гостомель на вертолетах и пытались взять находящийся рядом аэропорт "Антонов".

Сначала украинцы защищались, но 25 февраля аэропорт попал в руки оккупантов. Гостомель и другие населенные пункты под Киевом (Буча, Ирпень) оставались в руках оккупантов до апреля. После возвращения территорий стало известно, что здесь творили оккупанты.

Сейчас возвращающиеся домой люди пытаются вернуться к жизни, говорят о том, что будут делать с разрушенными домами, ищут своих домашних животных, уцелевшие вещи.

Журналистов Delfi сопровождали представители МИД Украины.

Последствия боев видны сразу за пределами Киева, это взорванный украинцами перед вражескими танками мост, уничтоженная заправка, следы снарядов на стенах зданий. Сообщалось, что российская армия остановилась в 6 км от Киева.

По пути мы видели три уничтоженных российских танка T-72. В нескольких местах, присмотревшись, можно заметить остатки человеческих останков - рук, ног.

Встреченные люди рассказывали, как они бежали от оккупантов. "Я сам поседел, жена вообще дар речи потеряла", – рассказал мужчина, покинувший эту территорию 6 марта. Он передал представителю МИД свои контакты, сказав, что у него есть видео, которое можно использовать для военного трибунала.

В Гостомеле журналисты осмотрели разрушенные жилые здания, общались с жителями. Галина, которая стояла рядом с домом с тюками и собакой, рассказала, что приехала в среду за вещами.

"Маркиз грязный, но он выжил", – радовалась она, показывая на собаку.

Галина сказала, что о начале войны 24 февраля она узнала по телевизору.

"Так и просидела весь день у телевизора. Потом пропало электричество, вода, газ. 26 февраля ночью что-то рвануло. Я подпрыгнула вместе с кроватью, в доме выбило окна", – рассказала она.

Когда в город вошли оккупанты, она несколько дней провела в подвале.

"Еще на улице еду варили. Чай, даже борщ удалось сварить. Они тут немного разрешили ходить. Только сказали по земле не ходить, только по тротуарам, сказали, что заминировано. Ходить разрешили 8 марта. С 26 февраля по 8 марта мы находились в подвале. Вместе было около 100 человек", – сказала Галина.

По ее словам, часть местных жителей насильно увезли в Беларусь, якобы там безопасно.

"А как им вернуться? Это же заграница, одни проблемы. Всех эвакуировали, я осталась неподалеку. Мой сын работал в кинотеатре, там мы и остались. А они тут нагадили нам в ведра, кошмар", – сказала она.

56-летний Виталий сказал Delfi, что в квартале около аэропорта он жил с мамой с 1973 года.

"Во время оккупации у нее случился инсульт. Похоронили под пулями неподалеку", – рассказал он.

Мужчина сказал, что в его доме оставались четыре пожилые женщины.

"Было холодно, сначала прятались в подвалах, потом подумали, что умрем там от холода и голода. Вернулись в дом. Топили печку, готовили еду – на костре, на улице. Тут много людей жило, и старых, и молодых. (...) Здесь у нас хорошая школа, детский сад, стадион был. Разрушили", – рассказал Виталий.

Он заметил, что не знает, как быть дальше. "Пока есть дом в деревне, буду жить там. Попробую найти работу, на что-то жить. Говорят, эти дома снесут, нет смысла их восстанавливать", – сказал Виталий.

Он, как и Галина, подтвердил, что местных жителей увезли оккупанты.

"Пришли и сказали, поедете в Беларусь. Тем, у кого в России были родственники, сказали, пусть приедут и заберут. Судьба этих людей неизвестна", – заметил он.

С журналистом Delfi согласилась поговорить и Светлана. Она 24 февраля приехала сюда из Киева на такси.

"Ехала в обед, по дороге нас остановили "кадыровцы". Все. Остановились, дальше шли пешком. По пути уже видели гильзы, видела в дали на одном посту уже стояли не наши военные. В 16 ч. видели, что они приближаются. 25 февраля меня увезли. Только мы уехали, как они приехали в Гостомель", – сказала она.

Она вернулась домой 20 апреля. Сказала, что в ее квартире все поломано, разграблено.

"Под окном вообще что-то взорвалось. Телевизор украли, DVD, нет половины вещей, софы", – рассказала Светлана. Ей теперь негде жить, но она намерена остаться в Украине.

"Если до сих пор не уехала, то уже останусь. Что касается дома, то не знаю, сносить его или ремонтировать. Что-то будет, но нескоро. Больше всего разрушили, когда стреляли по аэропорту", – рассказала она.

Священник храма апостола Андрея Первозванного в Буче Андрей сказал, что первые взрывы услышал и самолеты и вертолеты увидел 24 февраля.

"Бомбили аэропорт, это длилось несколько дней, мы все видели и слышали. 27 февраля пришла колонна чеченцев, "кадыровцев". Они обстреляли церковь и поехали дальше. Но потом наши силы их уничтожили. Потом несколько дней здесь были только наши, но с 4 марта пришла российская армия", – рассказал он о событиях в Буче.

До 31 марта священника в Буче не было. "Я не знаю, к счастью или нет, но пришлось уехать. Они жили в доме моего соседа, около моего дома оставили танк. Дом соседа взорвали и сожгли. Не очень хорошая перспектива была. Они к нам первым пришли. Они проводили "чистку" во всех домах. Если были люди, открывали, они проводили обыски. Если никого не было, выламывали двери и шли внутрь. Трудно найти дом или квартиру, где не побывала "пята освободителя", – сказал он.

Священник вернулся, когда украинцы отвоевали населенный пункт.

"Я нашел здесь массовое захоронение. Был свидетелей эксгумаций. Сейчас с этим покончено. Были две длинные ямы и несколько отдельных мест захоронения. В одном была похоронена семья – женщина и двое детей. Они сгорели в автомобиле. Мужчина выжил, но лишился ноги. Точное количество убитых не назову (...), но не меньше 100. Здесь были и наши, и французские эксперты. Было важно показать, что здесь происходило. Чтобы россияне не говорили, что это фейк. Тем более что у людей (и у меня) есть видео, зафиксировано, как людей хоронят 10 и 11 марта", – сказал он.

Собеседник сказал, что всего в Буче погибли 400 человек.

"Будем пытаться жить дальше. Трудно сказать, что эта жизнь будет нормальной, но сколько я говорю со знакомыми, все хотят вернуться и строиться здесь. Они хотят отстроить наш город", – продолжил он.