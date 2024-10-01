В осеннюю Палангу съехались сеньоры со всей Литвы – празднуют особый день

„Мы все еще с завистью посматриваем на западных пенсионеров: они много путешествуют, ведут активный образ жизни, посещают выставки, театры, концерты. Но почему-то за много лет ни у кого не появилась идея организовать фестиваль для пожилых людей. Возможно, мы думали, что это нужно всем, кроме сеньоров. В Паланге собралось очень много пожилых людей, это показывает, что они нуждаются в таких фестивалях. На улицах курорта много людей, залы полнехоньки, билеты на вечерние концерты раскуплены - Паланга стала столицей пожилых людей“, – сказал общественный деятель Эдмундас Якилайтис, который задумал провести этот фестиваль.