2024.10.01 13:18

В осеннюю Палангу съехались сеньоры со всей Литвы – празднуют особый день

 
ru.DELFI.lt
Palangoje vykstantis festivalis „Senjorų savaitė“
Palangoje vykstantis festivalis „Senjorų savaitė“
ФОТО: Aldas Kazlauskas

В Литве проходит первый фестиваль „Неделя сеньоров“, на который в Палангу съехались тысячи пенсионеров со всей Литвы. Фестиваль начался 29 сентября. В его рамках проходит много культурных и спортивных мероприятий. Фестиваль продлится до 4 октября, когда будут праздновать Международный день пожилых людей.

„Мы все еще с завистью посматриваем на западных пенсионеров: они много путешествуют, ведут активный образ жизни, посещают выставки, театры, концерты. Но почему-то за много лет ни у кого не появилась идея организовать фестиваль для пожилых людей. Возможно, мы думали, что это нужно всем, кроме сеньоров. В Паланге собралось очень много пожилых людей, это показывает, что они нуждаются в таких фестивалях. На улицах курорта много людей, залы полнехоньки, билеты на вечерние концерты раскуплены - Паланга стала столицей пожилых людей“, – сказал общественный деятель Эдмундас Якилайтис, который задумал провести этот фестиваль.

В программе - больше ста разных мероприятий: и культурные, и спортивные в виде походов, занятий йогой и т.д.

Каждый день можно посмотреть какой-нибудь фильм или спектакль, сходить на выставку или в музей. 30 сентября состоялся концерт, на котором песни покойного маэстро Стасиса Повилайтиса исполнял солист Мерунас Витульскис, ему аккомпанировал духовой оркестр паневежского театра Garsas. Во вторник и в среду выступят Эдмундас Кучинскас, Инга Валинскене и группа Vairas.

Palangoje vykstantis festivalis „Senjorų savaitė“

Днем гости курорта могут посещать лекции о здоровом образе жизни и питании, пользе лекарственных растений; финансовой грамотности; использовании гаджетов.

Palangoje vykstantis festivalis „Senjorų savaitė“

Кроме того, пройдут встречи с известными людьми, например, Беатой Николсон, Жаном Лукой Демарко, Витянисом Паулюкайтисом, профессором Ульвидасом Уникаускасом. Можно больше узнать о пчеловодстве на лекции Альгирдаса Амшеюса, послушать историка Альфредаса Бумблаускаса.

Палангские рестораны и гостиницы подготовились к этой неделе. Заведения общепита предлагают специальные обеды дня, а гостиницы делают большие скидки.

Palangoje vykstantis festivalis „Senjorų savaitė“

„Мы хотели сделать так, чтобы на фестиваль могло съехаться как можно больше пожилых людей. Только благодаря спонсорам удалось обеспечить качественное содержание мероприятий и сделать их бесплатными. Благодарю всех спонсоров и партнеров фестиваля. Благодарю и литовских сеньоров, которые решились приехать и доказать, что и в нашей стране пожилые люди могут жить интересной, активной и насыщенной жизнью“, – сказал Якилайтис.

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