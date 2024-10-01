В осеннюю Палангу съехались сеньоры со всей Литвы – празднуют особый день

„Мы все еще с завистью посматриваем на западных пенсионеров: они много путешествуют, ведут активный образ жизни, посещают выставки, театры, концерты. Но почему-то за много лет ни у кого не появилась идея организовать фестиваль для пожилых людей. Возможно, мы думали, что это нужно всем, кроме сеньоров. В Паланге собралось очень много пожилых людей, это показывает, что они нуждаются в таких фестивалях. На улицах курорта много людей, залы полнехоньки, билеты на вечерние концерты раскуплены - Паланга стала столицей пожилых людей“, – сказал общественный деятель Эдмундас Якилайтис, который задумал провести этот фестиваль.
В программе - больше ста разных мероприятий: и культурные, и спортивные в виде походов, занятий йогой и т.д.
Каждый день можно посмотреть какой-нибудь фильм или спектакль, сходить на выставку или в музей. 30 сентября состоялся концерт, на котором песни покойного маэстро Стасиса Повилайтиса исполнял солист Мерунас Витульскис, ему аккомпанировал духовой оркестр паневежского театра Garsas. Во вторник и в среду выступят Эдмундас Кучинскас, Инга Валинскене и группа Vairas.
Днем гости курорта могут посещать лекции о здоровом образе жизни и питании, пользе лекарственных растений; финансовой грамотности; использовании гаджетов.
Кроме того, пройдут встречи с известными людьми, например, Беатой Николсон, Жаном Лукой Демарко, Витянисом Паулюкайтисом, профессором Ульвидасом Уникаускасом. Можно больше узнать о пчеловодстве на лекции Альгирдаса Амшеюса, послушать историка Альфредаса Бумблаускаса.
Палангские рестораны и гостиницы подготовились к этой неделе. Заведения общепита предлагают специальные обеды дня, а гостиницы делают большие скидки.
„Мы хотели сделать так, чтобы на фестиваль могло съехаться как можно больше пожилых людей. Только благодаря спонсорам удалось обеспечить качественное содержание мероприятий и сделать их бесплатными. Благодарю всех спонсоров и партнеров фестиваля. Благодарю и литовских сеньоров, которые решились приехать и доказать, что и в нашей стране пожилые люди могут жить интересной, активной и насыщенной жизнью“, – сказал Якилайтис.