В описании - одно, а продают другой товар: курьезная ситуация, в которую попал покупатель

В конце сентября через Pigu.lt Мартинас купил робот-пылесос Ilfe. Так в описании был обозначен этот товар. Его продала компания Buying Solutions. Мартинас заплатил за покупку 300 евро. Дома покупатель выяснил, что это не пылесос, а робот для мытья полов.

Мартинас позвонил в Pigu.lt и рассказал о ситуации, ему сказали, что он может вернуть товар. Тогда покупатель заполнил форму в интернете, указал, что в интернете неверно описан товар.

После возвращения товара Мартинас стер из своего телефона фото прибора с описанием, поскольку он был уверен, что вернул товар и вот-вот получит деньги.

Однако в середине октября он получил письмо Pigu.lt, в котором было сказано, что продавец отказывается брать товар назад, утверждая, что описание верное, в нем указано, что это робот для мытья полов.

Мартинас проверил описание на Pigu.lt и увидел, что оно изменено. Мартинасу никак не удавалось вернуть деньги.