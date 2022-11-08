В октябре в Литве подорожала средняя корзина самых дешевых продуктов питания

По сравнению с сентябрем, в октябре средняя корзина самых дешевых продуктов подорожала на 0,7% (0,5 евро), а за год она подорожала на 33,4% (18,42 евро).

Самой дешевой корзина была в магазинах сети Lidl – 67,06 евро (подешевела на 7,99 евро), на втором месте - Maxima (67,10 евро, подешевела на 0,12 евро), на третьем Norfa – 73,81 евро (подорожала на 1,62 евро), далее идет электронный магазин Barbora – 74,38 евро (подорожала на 0,16 евро), на пятом месте Rimi – 75,47 евро (подорожала на 3,83 евро), на шестом месте Iki – 75,8 евро (подорожала на 1,23 евро), на седьмом Last Mile – 76,68 евро (подорожала на 1,72 евро), на восьмом e-Rimi – 78,36 евро (подорожала на 11,3 евро).

Анализ цен на среднюю корзину популярных и хорошо известных продуктов показал, что за месяц цены выросли на 0,9% (0,55 евро), а за год на 46,4% (18,85 евро).

Портал pricer.lt следит за изменениями цен на 52 товара. Из них 49 подорожали, а 3 - подешевели. Значительно – на 10% и больше процентов – подорожали 48 товаров.

Больше всего подорожал кофе, сахар, сметана и томатный сок.