В октябре в Литве можно будет сделать прививку от нового штамма COVID-19

"В настоящее время – уже на прошлой неделе – появился еще один новый подтип или штамм варианта омикрон, который уже замечен в пяти европейских странах", - сказала Д. Размувене радио LRT в понедельник.

По словам представителя НЦОЗ, к октябрю вакцины против гриппа и новых штаммов коронавируса поступят в медицинские учреждения страны. Д. Размувене отметила, что ими могут прививаться не только лица, причисляемые к группам риска, но и любой желающий.