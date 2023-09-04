04 сентября 2023 г. 11:25

В октябре в Литве можно будет сделать прививку от нового штамма COVID-19

 
ELTA
ru.DELFI.lt
COVID-19
COVID-19
ФОТО: Scanpix
По словам главного специалиста Отдела управления инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайвы Размувене, с началом холодного сезона года вполне нормально, что увеличивается заболеваемость респираторными болезнями. Кроме того, подчеркнула специалист, в октябре в Литве можно будет сделать прививку от нового штамма COVID-19.

"В настоящее время – уже на прошлой неделе – появился еще один новый подтип или штамм варианта омикрон, который уже замечен в пяти европейских странах", - сказала Д. Размувене радио LRT в понедельник.

По словам представителя НЦОЗ, к октябрю вакцины против гриппа и новых штаммов коронавируса поступят в медицинские учреждения страны. Д. Размувене отметила, что ими могут прививаться не только лица, причисляемые к группам риска, но и любой желающий.

"Сейчас, уже в сентябре, в медицинские учреждения начали доставлять вакцину от гриппа, к началу октября она будет доставлена во все медицинские учреждения, так же как и вакцина, адаптированная к новым субвариантам (COVID-19 – ELTA)", - пояснила Д. Размувене.

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