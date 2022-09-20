По данным Бюро поиска и идентификации Польского института национальной памяти, которое ведет раскопки в Литве, команда археологов обнаружила останки 14 человек.
Предположительно военные погибли в 1919-1920 годах во время литовско-польского военного конфликта.
"Сейчас на захоронении работают археологи. Позже мы планируем с почестями перезахоронить останки на кладбище", - говорится в сообщении Электренского самоуправления.
В 1919-1920 годах, прикрываясь стремлением выгнать большевиков, Польша напала на Литву и взяла под свой контроль Вильнюсский и Сувалкский регион.
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