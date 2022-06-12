aA
В Вильнюсе в руки медиков попал всего 2-3-дневный младенец. Медики обнаружили ребенка, когда зазвонил сигнал в "окне жизни".
"Gyvybės langelis"
"Gyvybės langelis"
© DELFI montažas

В полицию от медиков поступило сообщение о том, что 11 июня, около 14.10, в Вильнюсе, на ул. Жолино, в "окне жизни" был обнаружен 2-3-дневный новорожденный мальчик.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

"Окно жизни" - специальная капсула. Поместив в нее новорожденного, дежурному персоналу подается предупредительный сигнал. Специалисты занимаются ребенком, о котором родители заботиться не хотят.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Для сомневающихся по поводу четвертой дозы прививки от коронавируса - разъяснение экспертов: стоит ли и когда

Тем, кто сомневается, продолжать ли прививаться от...

Политолог: архитекторы внешней политики Литвы ставят перед собой великие цели, но не могут позаботиться об их эффективной реализации

Какие ошибки совершает Литва во внешней политике, к...

Лариса Артюгина: в России сейчас убеждены, что делают все правильно, - вот в чем ужас ситуации

Четыре года назад украинский режиссер, сценарист и...

Депутат ЕП от Литвы: указ Лукашенко представляет серьезную угрозу (1)

Европейский парламент (ЕП) недавно сосредоточил...

Gintautas Mažeikis

Профессор заговорил об опасном прецеденте: после абсурда в российской Думе может ожидать следующий шаг

Очень серьезным прецедентом может стать...