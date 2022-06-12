В полицию от медиков поступило сообщение о том, что 11 июня, около 14.10, в Вильнюсе, на ул. Жолино, в "окне жизни" был обнаружен 2-3-дневный новорожденный мальчик.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

"Окно жизни" - специальная капсула. Поместив в нее новорожденного, дежурному персоналу подается предупредительный сигнал. Специалисты занимаются ребенком, о котором родители заботиться не хотят.