В окне жизни в Каунасе была оставлена двухлетняя девочка

"Давайте примем это как спасение жизни ребенка. Могут быть и такие решения. Наверное, они болезненны для всех, особенно для тех, кто их принимает. Важно сказать, что у родителей есть 3 месяца на то, чтобы поменять свое решение. В таком случае им окажут всю необходимую помощь. Если родители решение не поменяют – ребенку будут искать приемных родителей. Это самый большой ребенок оставленный в Литве в окне жизни. В 2013 году в Каунасе был оставлен мальчик, которому был год и семь месяцев.