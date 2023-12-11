В окне жизни в Каунасе была оставлена двухлетняя девочка

Департамент полиции сообщает, что 10 декабря, в 19.36 ч. в Каунасе, в окне жизни на ул. В.Путвинскё, была оставлена девочка примерно двух лет. Личность ребенка не установлена.
Ребенок доставлен в больницу.
Ведется расследование по 158 ст. УК ЛР.
Глава Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Илма Скуодене в социальной сети Facebook подробно рассказала об этом происшествии.
"Давайте примем это как спасение жизни ребенка. Могут быть и такие решения. Наверное, они болезненны для всех, особенно для тех, кто их принимает. Важно сказать, что у родителей есть 3 месяца на то, чтобы поменять свое решение. В таком случае им окажут всю необходимую помощь. Если родители решение не поменяют – ребенку будут искать приемных родителей. Это самый большой ребенок оставленный в Литве в окне жизни. В 2013 году в Каунасе был оставлен мальчик, которому был год и семь месяцев.
В этом году это пятый ребенок оставленный в окне жизни. 5 спасенных жизней.
С 2009 году в окнах жизни в Литве были оставлены 95 детей. 16 из них родители вернули", – писала Скуодене.
Глава пресс-службы Каунасской больницы Саулюс Твирбутас рассказал о девочке. По его словам, ребенок ходит и разговаривает.
"10 декабря, в воскресенье, в 19.30 ч., в роддоме им. П.Мажилиса, в окне жизни, зазвонил звонок. Врачи нашли в окне жизни оставленного ребенка. Это девочка примерно 2 лет. Она была накрыта пледом, опрятно одета, ребенок ходит и разговаривает. Девочку передали специалистам", – сказал Твирбутас.