В одном из районов Вильнюса появились скульптуры снежных людей

"Вот мы и увидели тех, кто здесь проказничал. Как и обещали, они выбрались из укромного убежища и появились на центральной площади и на рынке в Пауписе. Почти трехметровые мохнатики делятся своими приключениями. Они пришли из глухого леса и не могли поверить, сколько развлечений их ждало в Пауписе! Они упомянули, что хотят познакомиться с жителями и посетителями района", – так эти скульптуры в фейсбуке представили авторы идеи из Darnu group.
Эгидиюс Сисас представил идею: "Все очень просто, ведь это Паупис. А если серьезно, то мы хотим избежать рождественских шаблонов, ищем новые решения. Вот в этом году появились не виданные ранее снежные люди. А им понравился Паупис, они решили остаться здесь на праздники".
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