В одном из магазинов Iki по арбузам ползал уж

Одна покупательница магазина Iki не только увидела ужа в магазине, но и сфотографировала его. Это произошло в минувшие выходные. Уж ползал по арбузам.
„Такого я еще не видела. Заходишь в магазин и на тебе – ползает красавец“, – писала женщина под фото.
Пресс-секретарь Iki Lietuva Гинтаре Китове подтвердила, что видео реальное, уж около получаса ползал в одном из магазинов.
„В выходные в один из наших магазинов, находящихся у леса, на самом деле заполз уж. Иногда в регионах ужей находят около рампы. Обычно в магазины они не заползают, но этот гости удивил и клиентов и работников.
Охранники вынесли его на улицу“, – сказала Китове.
Она не назвала магазин, в котором было сделано видео.
„Скорее всего, в зал он попал с арбузами, которые привезли в то утро. Магазин находится рядом с лесом, может, уж искал укромное место и во время выгрузки товаров забрался в ящик, а с ним его занесли в магазин“, – предположила Китове.
Фото можно увидеть здесь.