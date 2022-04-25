Медработники немедленно оценили состояние военных и оказали им необходимую помощь.
На данный момент заболели 200 военных, один госпитализирован в инфекционное отделение Клайпедской больницы моряков из-за тяжелого состояния. Врачи постоянно наблюдают и оценивают состояния заболевших.
На данный момент расследуют обстоятельства происшествия, делают все возможное для защиты здоровья военных. Ведутся проверки в столовой, проверяют работников, продукты, проводят микробиологические исследования, чтобы выяснить причину возникновения инфекции.
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