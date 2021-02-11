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32 студента собрались в одной квартире и устроили вечеринку. Это происходило в столице Литвы, на ул. Субачаус. Из-за сильного шума вызвали полицию.

Инцидент произошел 10 февраля, в 22.20 ч. Полицию вызвали жильцы дома.

Полиция выяснила, что в квартире в вечеринке принимали участие 32 студента из Франции, Бельгии, Австрии, Германии, Италии, Испании, Индии, Турции, Эстонии и России.

Вечеринку студенты-иностранцы запомнят надолго ‒ составлены протоколы за нарушение карантина, всем грозит штраф в размере 250 евро.

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