Инцидент произошел 10 февраля, в 22.20 ч. Полицию вызвали жильцы дома.

Полиция выяснила, что в квартире в вечеринке принимали участие 32 студента из Франции, Бельгии, Австрии, Германии, Италии, Испании, Индии, Турции, Эстонии и России.

Вечеринку студенты-иностранцы запомнят надолго ‒ составлены протоколы за нарушение карантина, всем грозит штраф в размере 250 евро.