В одной части Литвы была зарегистрирована рекордно низкая температура

"Уже середина лета, но холодная масса воздуха, идущая с северо-востока, создала условия для фиксации рекордно низкой температуры. Согласно предварительным данным, рано утром был зафиксирован новый рекорд 11 июля – в Молетай (на высоте 1,5 м) было +3,8°C (а в Утене +4,8°C). 55 лет (1968 г.) назад рекорд этого дня был установлен в Лаукуве - +4,9°C", – сообщает служба.