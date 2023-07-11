11 июля 2023 г. 16:59

В одной части Литвы была зарегистрирована рекордно низкая температура

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

На дворе середина лета, однако фиксируются рекорды низкой температуры. Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что 11 июля утром на северо-востоке была зафиксирована рекордно низкая температура.

"Уже середина лета, но холодная масса воздуха, идущая с северо-востока, создала условия для фиксации рекордно низкой температуры. Согласно предварительным данным, рано утром был зафиксирован новый рекорд 11 июля – в Молетай (на высоте 1,5 м) было +3,8°C (а в Утене +4,8°C). 55 лет (1968 г.) назад рекорд этого дня был установлен в Лаукуве - +4,9°C", – сообщает служба.

По данным синоптиков, на поверхности почвы (5 см) удалось избежать заморозков. Холоднее всего было в Аникщае +0,5°C, в Молетай (+1,2°C), в Утене (+1,5°C). Не исключено, что в низинных местах местами могли быть заморозки.

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