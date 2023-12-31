В общественном транспорте Вильнюса работают водители из Африки

Компания Transrevis, предоставляющая услуги общественного транспорта, приняла на работу шестерых граждан Ганы.

Они управляют автобусами 88 маршрута, которые ездят из центра города в аэропорт.

Представители Transrevis уверяют, что все документы этих водителей в порядке, всего компания примет на работу 10 граждан Ганы, – 9 мужчин и одну женщину.

По данным Transrevis, 5 граждан Ганы сейчас работают водителями, а один - автослесарем.

Услугами автобуса 88 маршрута пользуется много говорящих по-английски пассажиров и иностранцев.

По данным Transrevis, работники из Ганы очень дружелюбные, открытые и всегда готовы помочь пассажирам. Они получают такую же зарплату, как и местные водители.

"После Нового года мы укомплектуем всю группу и будем учить их литовскому языку, чтобы они могли говорить с пассажирами по-литовски", – отмечают представители Transrevis. По их словам, они везут работников из Африки, потому что в Литве не хватает водителей.