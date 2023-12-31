В общественном транспорте Вильнюса работают водители из Африки

 
ru.DELFI.lt
Transporto eismas Vilniuje
Transporto eismas Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Вильнюс становится красочнее – на прошлой неделе на улицы города выехали автобусы, которыми управляют водители родом из Африки, пишет портал Lrytas.lt.

Компания Transrevis, предоставляющая услуги общественного транспорта, приняла на работу шестерых граждан Ганы.

Они управляют автобусами 88 маршрута, которые ездят из центра города в аэропорт.

Представители Transrevis уверяют, что все документы этих водителей в порядке, всего компания примет на работу 10 граждан Ганы, – 9 мужчин и одну женщину.

По данным Transrevis, 5 граждан Ганы сейчас работают водителями, а один - автослесарем.

Услугами автобуса 88 маршрута пользуется много говорящих по-английски пассажиров и иностранцев.

По данным Transrevis, работники из Ганы очень дружелюбные, открытые и всегда готовы помочь пассажирам. Они получают такую же зарплату, как и местные водители.

"После Нового года мы укомплектуем всю группу и будем учить их литовскому языку, чтобы они могли говорить с пассажирами по-литовски", – отмечают представители Transrevis. По их словам, они везут работников из Африки, потому что в Литве не хватает водителей.

"Никто не хочет работать водителем. Это тяжелая работа. Надо рано вставать. Работники из Ганы считают наши зарплаты большими", – отмечают представители Transrevis, заметив, что оформление документов новых работников заняло полгода.

Компания Transrevis на своем сайте сообщает, что в ней работает 250 водителей, средний возраст работников – 40 лет.

По данным Департамента миграции, сейчас у 106 граждан Ганы есть вид на жительство в Литве - 31 из них работает, 54 учатся в вузах, у 8 есть супруг гражданин ЕС, 8 остались здесь после окончания учебы, у 3 есть компании, 1 преподает, 1 выполняет высококвалифицированную работу.

В начале 2023 г. в Литве проживали 59 граждан Ганы.

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