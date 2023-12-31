В общественном транспорте Вильнюса работают водители из Африки

Компания Transrevis, предоставляющая услуги общественного транспорта, приняла на работу шестерых граждан Ганы.
Они управляют автобусами 88 маршрута, которые ездят из центра города в аэропорт.
Представители Transrevis уверяют, что все документы этих водителей в порядке, всего компания примет на работу 10 граждан Ганы, – 9 мужчин и одну женщину.
По данным Transrevis, 5 граждан Ганы сейчас работают водителями, а один - автослесарем.
Услугами автобуса 88 маршрута пользуется много говорящих по-английски пассажиров и иностранцев.
По данным Transrevis, работники из Ганы очень дружелюбные, открытые и всегда готовы помочь пассажирам. Они получают такую же зарплату, как и местные водители.
"После Нового года мы укомплектуем всю группу и будем учить их литовскому языку, чтобы они могли говорить с пассажирами по-литовски", – отмечают представители Transrevis. По их словам, они везут работников из Африки, потому что в Литве не хватает водителей.
"Никто не хочет работать водителем. Это тяжелая работа. Надо рано вставать. Работники из Ганы считают наши зарплаты большими", – отмечают представители Transrevis, заметив, что оформление документов новых работников заняло полгода.
Компания Transrevis на своем сайте сообщает, что в ней работает 250 водителей, средний возраст работников – 40 лет.
По данным Департамента миграции, сейчас у 106 граждан Ганы есть вид на жительство в Литве - 31 из них работает, 54 учатся в вузах, у 8 есть супруг гражданин ЕС, 8 остались здесь после окончания учебы, у 3 есть компании, 1 преподает, 1 выполняет высококвалифицированную работу.
В начале 2023 г. в Литве проживали 59 граждан Ганы.