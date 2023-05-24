В общественном транспорте Вильнюса начнет действовать новая система э-билета: ждут перемены

До 27 мая новое оборудование было установлено в 642 транспортных средствах, в оставшихся 76 самых старых троллейбусах его установят до 30 июня. Пока в этих троллейбусах не будет нового оборудования, пассажиров в них проверять на наличие билетов не будут.

27 мая будут переносить данные из старой системы в новую, поэтому компания JUDU просит жителей подготовиться к переменам.

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С 12 часов 26 мая до 6 ч. 27 мая пользователи карт "Вильнечё"/JUDU не смогут купить и пополнить билеты:

в центрах обслуживания клиентов;

в магазинах Maxima и RIMI;

в почтовых отделениях;

в киосках Narvesen, Lietuvos spauda;

в системе самообслуживания JUDU.

Пассажиров просят пополнить билеты до 12 ч. 26 мая.

После переноса данных из одной системы в другую билеты и э-деньги на картах "Вильнечё"/JUDU останутся.

Компания отмечает, что перенос данных - сложный процесс, поскольку системы разделяет 10-летие. "Есть вероятность небольших технических сбоев, поэтому заранее приносим извинение и надеемся на терпение и понимание клиентов", – сказал директор JUDU (МП "Услуги сообщения") Гинтарас Мацияускас.

Пользователи приложений m.Ticket, Trafi и пользователи площадок "Паркуйся и езжай" никаких изменений не почувствуют.

Также будет возможность купить бумажные билеты, только с 27 мая на них будет QR-код, который надо сканировать в специальном компостере. Жители, у которых есть старые билеты, смогут использовать их ТОЛЬКО до 31 июля 2023 года. С 1 августа пассажиры смогут обменять их в центрах обслуживания клиентов на билеты нового образца.

В общественном транспорте пассажиры увидят новые компостеры, с оборудованием для считывания QR-кода одноразового бумажного билета.