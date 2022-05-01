В общественном транспорте столицы снова будут продавать билеты на проезд

Ситуация с пандемией меняется, количество больных снижается. Правительство отозвало режим ЧС. С начала карантина в вильнюсском общественном транспорте не продавали одноразовые билеты на проезд, чтобы снизить число контактов между людьми.
"Во время карантина пассажиры могли пользоваться лишь бесконтактными способами приобретения билетов – пополнять "Карту вильнюсца" или пользоваться мобильными приложениями", – сказала представитель "Услуг сообщения" Лорета Левулите-Сташкявичене.
"Услуги сообщения" отвечают за организацию качественных и удобных услуг общественного транспорта в Вильнюсе. Компания отвечает и за распространение билетов. В 2021 г. треть билетов на проезд в городе покупали с помощью мобильных устройств, это на 16,5% больше, чем до карантина.
Прогнозируют, что такой способ приобретения билетов будет все популярнее. А до введения новой услуги э-билета для специфических групп пассажиров – туристов и тех, кто редко пользуется общественным транспортом - создают условия для приобретения билетов у водителя.
Цены на билеты останутся прежними: полный билет – 1 евро, с 50% скидкой – 0,50 евро, а с 80% скидкой – 0,20 евро. Правила не изменились – пассажиров просят оплачивать услугу мелкими деньгами.
Еще одно новшество – меняются правила ношения масок. До сих пор маски были обязательны, сейчас их рекомендуют надевать, поскольку отменен режим ЧС.
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