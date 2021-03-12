В общественном транспорте столицы Литвы начнет действовать новый порядок

В общественном транспорте Литвы растет количество пассажиров. Для сравнения – в конце февраля ежедневно насчитывалось 214 000, а в начале марта 226 000 человек (на 58% меньше, чем год назад в то же время).
Пассажиры должны быть в масках. Кроме того, они должны дезинфицировать руки на входе и выходе.
С 15 марта в часы утреннего и вечернего пика будут чаще курсировать автобусы 1G, 2G, 3G, 53 маршрутов, а троллейбусы 2, 4, 7, 12, 17 маршрутов будут чаще курсировать днем.
Дополнительно меняется расписание троллейбусов 1, 9, 19 маршрутов и автобуса 4G.
Напомним, что в столице временно не курсируют автобусы 65, 88, 89 маршрутов и троллейбусы 3, 14, 15, 20, 21 маршрутов.
Изменятся трассы автобусов 58 и 68 маршрутов. 58 будет ездить до кольцевого перекрестка на ул. Джяугсмо. 68 автобус в Лентварисе (когда едет в сторону Григишкес) с ул. Вильняюс поедет к ул. Дзуку, там развернется и поедет на обычную трассу по аллее Кляву. Назад он будет следовать по той же трассе.
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