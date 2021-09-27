В образовательных учреждениях Литвы - больше 300 очагов коронавируса

В понедельник Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что есть случаи, когда один человек заражает другого.
"Большинство таких случаев - в школах. Очаги в учреждениях дошкольного образования составляют около 15% от всех очагов с начала сентября. Более 90% таких случаев - когда регистрируются менее десяти связанных случаев. Другими словами, большинство этих очагов немногочисленны", - отметила представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.
Всего с этими очагами связано 1 112 случаев, из них 87% - первичные случаи, т. е. когда заражаются дети или работники, остальная часть - члены семей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Италии – на работу только с "зеленым паспортом": в Литве к такой идее относятся с осторожностью (82)
С целью пресечения распространения COVID-19 Италия с 15...
С января вступают в силу новые ограничения: где жители Вильнюса не смогут оставлять автомобили (31)
В сентябре в Литве приняли ряд поправок к Правилам...
Во время карантина у каждого седьмого жителя Литвы были проблемы с оплатой коммунальных услуг (13)
Каждый пятый житель Литвы в прошлом году жил за чертой...
Коронавирус унес жизнь жителя Радвилишкиса, которому не было 30 лет (8)
Коронавирус в Литве по-прежнему уносит жизни молодых...
Опрос: третьей дозой вакцины от COVID-19 привились бы 4 из 10 жителей Литвы (44)
"Бустерной" дозой вакцины от коронавируса привились бы...