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С начала сентября в образовательных учреждениях Литвы зафиксирован 301 очаг коронавирусной инфекции, в изоляции находятся свыше 7,2 тыс. человек.
В образовательных учреждениях Литвы - больше 300 очагов коронавируса
© Shutterstock

В понедельник Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что есть случаи, когда один человек заражает другого.

"Большинство таких случаев - в школах. Очаги в учреждениях дошкольного образования составляют около 15% от всех очагов с начала сентября. Более 90% таких случаев - когда регистрируются менее десяти связанных случаев. Другими словами, большинство этих очагов немногочисленны", - отметила представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

Всего с этими очагами связано 1 112 случаев, из них 87% - первичные случаи, т. е. когда заражаются дети или работники, остальная часть - члены семей.

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