В образовательных учреждениях Литвы - больше 300 очагов коронавируса

В понедельник Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что есть случаи, когда один человек заражает другого.

"Большинство таких случаев - в школах. Очаги в учреждениях дошкольного образования составляют около 15% от всех очагов с начала сентября. Более 90% таких случаев - когда регистрируются менее десяти связанных случаев. Другими словами, большинство этих очагов немногочисленны", - отметила представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

Всего с этими очагами связано 1 112 случаев, из них 87% - первичные случаи, т. е. когда заражаются дети или работники, остальная часть - члены семей.