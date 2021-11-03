В обновленной Стратегии нацбезопасности Литвы - угрозы со стороны России, Беларуси и Китая

До этого ее рассмотрел Государственный совет по обороне, а окончательно примет Сейм.

"Международная система становится все более трудно прогнозируемой в силу проявившихся в последние годы глобальных и региональных процессов. В условиях усиления противостояния авторитарных и демократических государств авторитарные государства, прежде всего, Российская Федерация (РФ) и Китайская Народная Республика (КНР), ставят новые вызовы перед демократическими государствами Запада, их партнерами и всем евроатлантическим сообществом", – говорится в документе, в котором также констатируется, что Литва должна приспосабливаться к этим изменениям и быть способной действовать в менее прогнозируемых условиях.

Угроза – авторитаризм и непредсказуемость

В стратегии подчеркивается, что Литва не считает своим врагом ни одно государство и содействует распространению международного мира и всеобъемлющей безопасности, основанной на поддержании свободы и демократии, защиты прав и свобод человека, верховенства международного права и двустороннего сотрудничества.

Самой большой угрозой для национальной безопасности Литвы в стратегии названо растущее проведение в жизнь властями России авторитаризма, агрессивности и империалистических амбиций при помощи военных и других, неконвенционных гибридных угроз.

"Не только все чаще игнорируя мнение международного сообщества, но и нарушая международное право, власти РФ ставят под угрозу существование Литовской Республики (ЛР) и одновременно безопасность всего евроатлантического сообщества", – говорится в документе.

Как угрозы также упоминаются рост враждебности и непредсказуемости авторитарного политического режима Беларуси, рост экономической и военной мощи Китая, амбиции переустройства международного порядка называются "важнейшей осью геополитической конкуренции и растущей напряженности между демократическими и авторитарными государствами".

"Коммунистическая идеология КНР противоречит закрепленным в Конституции ЛР ценностям и одновременно - национальным интересам государства", – говорится в стратегии.

В числе угроз указаны и деятельность Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, кибернетические и информационные выпады, растущее влияние технологий, рост религиозного экстремизма в Европе, замороженные конфликты, изменения климата, влияние пандемии и др.

Цель - укрепление военного сотрудничества

В стратегии ставятся задачи повышения боевой мощи и боевой готовности армии Литвы с акцентом на развитие способностей ведения войны на суще, достижения максимального постоянного присутствия США, Германии, Соединенного Королевства и других союзников в Литве и регионе, укрепления военного сотрудничества с Польшей, Латвией, Эстонией.

Также ставится цель создания целостной системы управления кризисами и экстремальными ситуациями, обеспечения ее взаимодействия с системой мобилизации, укрепления охраны внешней границы Евросоюза (ЕС).

В качестве приоритета называется модернизация охраны государственной границы посредством внедрения прогрессивных технических средств наблюдения за границей и укрепления физической охраны границы.

В экономике декларируются намерения подготовить средства, поощряющие литовских предпринимателей искать рынки и сотрудничать с демократическими государствами.

В документе также говорится о необходимости "снижать зависимость транспортного сектора ЛР, особенно железных дорог и порта, от одной страны и повышать диверсификацию".

В нем Литва также заявляется о намерениях последовательно и активно поддерживать политику открытых дверей НАТО, стремления Украины и Грузии вступить в НАТО, сохранять последовательную поддержку процессу развития ЕС и добиваться большей поддержки ЕС безопасности и устойчивости государств - членов "Восточного партнерства".

Сейчас действует утвержденная в 2017 году Стратегия национальной безопасности.