В ноябре увеличилась регистрация новых легковых автомобилей

В прошлом месяце было зарегистрировано 172 электромобиля (EV), что на 11 % больше, чем год назад. Самыми популярными моделями стали Volkswagen ID.4 (26 единиц), Volkswagen ID.3 и Ford Mustang Mach-E (по 15).

Всего в этом году уже зарегистрировано 2074 электромобиля, что на 58,8 % больше, чем за тот же период прошлого года (1306), а доля рынка составляет 7,2 % (4,8 % в 2022 году).