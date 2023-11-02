В ноябре литовских водителей ждет ряд полицейских рейдов

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
Литовская служба дорожной полиции информирует, что в ноябре пройдет ряд превентивных акций.

1–4 ноября:

– проверка водителей транспортных средств на трезвость.
– проверка пешеходов и велосипедистов на предмет ношения отражателей в темное время суток.

6–12 ноября:

– проверка грузовиков и автобусов (Operation Truck & Bus), эта акция проходит в большей части стран Европы.

15–18 ноября:

– проверка пешеходов и велосипедистов на предмет ношения отражателей в темное время суток.

20–23 ноября:

– контроль водителей, проверка останавливаются ли они перед пешеходными переходами, как этого требуют ПДД.

24–26 ноября:

– проверка водителей транспортных средств на трезвость.

28–30 ноября:

– контроль на предмет опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона, соблюдение сигналов светофора.

Полиция обращает внимание на то, что региональные комиссариаты могут проводить дополнительные рейды на своей территории.

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