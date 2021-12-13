Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
Лидером в рейтинге политических партий остается Литовская социа-демократическая партия - 12,9% (в октябре 13%).
На втором месте - Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - 11% (в октябре 11,6%).
Третье место занимает Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 8,9% (в октябре 8,8%).
Далее в рейтинге идет Партия труда - 6% (6,5 в октябре). Движение либералов получило бы в ноябре 6% (в октябре 7,6%) голосов.
Ниже стоит Партия свободы - соответственно 5,3% и 4,9%.
Оппозиционная Партия регионов Литвы получила бы 2% голосов в ноябре и 1,6% в октябре.
Еще 11,2% голосовали бы за другую партию, а 13,5% не голосовали бы вообще. 19,9% участников опроса не ответили на вопрос или не знали, за кого голосовать.
Участников опроса также спрашивали, кто, по их мнению, больше всего подходит на должность премьер-министра. На первом месте по-прежнему остается действующий премьер Ингрида Шимоните (в октябре 19,1%, в ноябре - 17,2%).
На втором месте остается бывший премьер Саулюс Сквернялис - 12,6% в октябре и 10,9% в ноябре. Далее идет лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте – 7% в октябре и 6% в ноябре.
В ноябре сравнялись позиции спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен и лидера Партии труда Виктора Успасских - 3,3%.
Далее идет еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс - 3,5% в октябре и 3,2% в ноябре. За ним следует лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - 3,4% в октябре и 3,1% в ноябре.
Далее - мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис – в октябре 2,7%, в ноябре - 2,9%. Аурелиюса Веригу на этом посту хотели бы видеть 2,4% респондентов. Рейтинг замыкает Витянис-Повилас Андрюкайтис - 1,7% в октябре и 2,2% в ноябре.
Участников опроса просили также оценить деятельность правительства Литвы. Стало немного больше людей, которые оценивают его деятельность скорее отрицательно или отрицательно.
В октябре положительно или скорее положительно деятельность правительства оценили 34,7%, а в ноябре 34,2% респондентов. Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства в октябре оценивали 58,5%, а в ноябре 59,4% участников опроса.
Еще 6,8% в октябре и 6,4% в ноябре не знали, как оценить деятельность правительства.
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