В новом престижном квартале Вильнюса - падающая с фасада дома плитка: работы начнутся весной

Читатели Delfi прислали фотографии, на которых — внешний вид здания с деффектом, построенного несколько лет назад в квартале, застраиваемом группой. В самой компании говорят, что ситуация не ухудшается и по-прежнему связана только с одним зданием — о чем уже сообщалось в декабре прошлого года.
“После завершения строительных работ и начала эксплуатации здания мы заметили, что с части фасада, расположенной на ул. Аукштайчю 10, начала падать плитка. Ситуация в этом вопросе затрагивает одно здание и остается неизменной, то есть не ухудшается”, — сказал Delfi менеджер по коммуникациям Darnu Group Игнас Данисас.
Он подчеркнул, что для ускорения процесса группа инициирует и проведет ремонтные работы на фасаде этого здания, которые будут осуществляться за ее счет.
“Мы не только отремонтируем пострадавшие от дефекта участки, но и заменим всю часть фасада этого здания, которая покрыта этой плиткой. Из-за технических нюансов работы лучше проводить когда потеплеет, поэтому они будут проведены в мае”, — говорят в компании.
По словам И. Даниса, компания напрямую общается с жильцами и постоянно информирует их о процессе устранения дефектов.
“Приносим извинения за сложившуюся ситуацию и доставленные неудобства — приложим все усилия, чтобы завершить работу как можно скорее”, — добавили в комментарии.
В компании не смогли уточнить, сколько будут стоить работы, так как пока ведутся подсчеты.
Darnu Group на своем сайте сообщает, что многофункциональный жилой, деловой и общественный проект Паупис все еще находится в стадии строительства, завершение которого ожидается в этом году. Сейчас в нем 23 свободных квартиры. Упомянутое здание относится к 2 кварталу из 7.
Чтобы превратить Паупис в один из главных центров притяжения Вильнюса, Darnu Group инвестировала 170 миллионов евро.
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