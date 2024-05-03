2024.05.03 12:36

В новом партийном рейтинге есть явный лидер

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В рейтинге партий по-прежнему лидирует Социал-демократическая партия Литвы. Опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimаi в апреле, показал, что если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за эту парию голосовали бы 17,8% жителей (в марте 17,4%).

На втором месте рейтинга - Литовский союз крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса - 10,4% в апреле (в марте – 11,6%).

Похожее количество респондентов намерено голосовать за Союз отечества-Христианских демократов Литвы - 10% в апреле (в марте – 8,9%).

Далее следует демократический союз "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса - в апреле 9,8% (в марте – 9,1% участников опроса).

За Партию труда в апреле планировали голосовать 5,7% респондентов (в марте – 5,6%), за Движение либералов – 5,4% (в марте – 4,9%). To

Далее идет "Заря Немана" - 4,3%, Литовская партия регионов - 3%, Партия свободы (2,9%), партия "Свобода и справедливость (2,1%), Избирательная акция поляков Литвы-союз христианских семей (2,1%), Литовская партия зеленых (1,1%), Национальное объединение (1%) и союз Народа и справедливости (центристы, народники) (0,4%).

1/4 участников опроса сказала, что не собирается голосовать или не знает, за кого будет голосовать.

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