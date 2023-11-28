В новом году — новые тарифы на депозитную тару

"В связи с изменением макроэкономической ситуации и падением цен на сырье на рынках, прогнозы по доходам Администратора депозитной системы (USAD) соответствующим образом корректируются. Это изменение будет отражено в изменении тарифов на упаковку для напитков, поставляемую на рынок со следующего года", — говорит Гинтарас Варнас, генеральный директор USAD. Он также уточняет, что некоторые тарифы будут ниже, а некоторые выше.
USAD информирует, что с 1 января 2024 года пластиковая упаковка из ПЭТ (полиэтилентерефталат) будет стоить 0,044 евро за единицу, алюминиевые банки — 0,019 евро за единицу, одноразовые стеклянные бутылки — 0,055 евро за единицу, а металлические банки — 0,049 евро за единицу.
По данным USAD, за первые десять месяцев этого года на переработку было возвращено почти 585 миллионов единиц одноразовой стеклянной, пластиковой и металлической упаковки.