В новом году — новые тарифы на депозитную тару

"В связи с изменением макроэкономической ситуации и падением цен на сырье на рынках, прогнозы по доходам Администратора депозитной системы (USAD) соответствующим образом корректируются. Это изменение будет отражено в изменении тарифов на упаковку для напитков, поставляемую на рынок со следующего года", — говорит Гинтарас Варнас, генеральный директор USAD. Он также уточняет, что некоторые тарифы будут ниже, а некоторые выше.