В новой системе транспорта не придется каждый раз прикладывать "карту вильнюсца" к компостеру

"Мы ценим активность вильнюсцев. Мы услышали озабоченность, вызванную жителями, в связи с возможными неудобством фиксирования данных. Будем искать более удобные варианты, которые помогут планировать маршруты и оптимизировать потоки. Мы верим, что новая и современная система э-билета улучшит опыт клиентов", – сказал директор JUDU Гинтарас Мацияускас.
Систему меняют, потому что нынешняя система технологически устарела: оборудование изношено, такое сейчас уже не производят, а сама система часто выходит из строя, действует с перебоями, которые осложняют процесс покупки билетов или организации общественного транспорта.
Обновят не только систему в транспорте, но и приложение m.Ticket.
Сейчас пассажиров в транспорте считает автоматическая система подсчета пассажиров, получаемые с ее помощью данные позволяют корректировать потоки пассажиров.
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