В новогоднюю ночь в Вильнюсе фейерверков не было, но праздник состоялся

Скопировать ссылку В новогоднюю ночь в Вильнюсе фейерверков не было, но праздник состоялся

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Традиции встречи Нового года меняются во всем мире. В Вильнюсе уже два года подряд не было традиционных фейерверков. В прошлом году их отменили из-за пандемии, а в этом от них отказались, чтобы защитить от стресса животных и птиц, а также, чтобы снизить загрязнение окружающей среды. В Вильнюсе не было и концерта, зато праздничными светоинсталляциями украсили колокольню Кафедрального собора.