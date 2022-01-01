В новогоднюю ночь в Вильнюсе фейерверков не было, но праздник состоялся

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Традиции встречи Нового года меняются во всем мире. В Вильнюсе уже два года подряд не было традиционных фейерверков. В прошлом году их отменили из-за пандемии, а в этом от них отказались, чтобы защитить от стресса животных и птиц, а также, чтобы снизить загрязнение окружающей среды. В Вильнюсе не было и концерта, зато праздничными светоинсталляциями украсили колокольню Кафедрального собора.
Несмотря на пандемию, у жителей была возможность праздновать Новый год в городе - в кафе, ресторанах и барах.
В Новогоднюю ночь в городе дежурили усиленные наряды полиции.
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