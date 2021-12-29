Ночные автобусы будут курсировать с 23.00 до 3.00 ч. С 23.00 до 1.00 ч. они будут ходить каждые 45–50 мин., а с 1.00 до 3.00 ч. – каждые 30–35 мин.

Маршруты ночных автобусов:

101N Саулетекис–ул. Жигиманту–пр-т Саванорю–пр-т Лайсвес–Фабийонишкес

102N Пилайте–Жверинас–ул. Жигиманту–ул. Майронё–Вокзал

103N Сантаришкес–ул. Дидлаукё–ул. Калварию–ул. Пилимо–Вокзал–ост. Геросёс Вильтес.

104N ул. Атейтес–ул. Жирмуну–ул. Пилимо–Науининкай

105N Пашилайчай–Шешкине–пр-т Конституциёс–ул. Жигиманту–ул. Оланду–Павильнис–ул. Парко

Ночные автобусы в центре будут останавливаться на следующих остановках:

Зеленый мост – 103N, 104N, 105N.

Площадь им. Винаса Кудирки – 101N, 103N, 104N.

Мост короля Миндаугаса – 101N, 102N, 105N.

Кафедральный собор – 102N.

Театр оперы и балета – 102N.

Ул. Ю. Тумо-Вайжганто – 102N.

В ночных автобусах действуют обычные проездные билеты. Их можно приобрести с помощью мобильных приложений m.Ticket или Trafi, можно пополнить "Карту вильнюсца" и использовать ее.