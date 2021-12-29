Ночные автобусы будут курсировать с 23.00 до 3.00 ч. С 23.00 до 1.00 ч. они будут ходить каждые 45–50 мин., а с 1.00 до 3.00 ч. – каждые 30–35 мин.
Маршруты ночных автобусов:
101N Саулетекис–ул. Жигиманту–пр-т Саванорю–пр-т Лайсвес–Фабийонишкес
102N Пилайте–Жверинас–ул. Жигиманту–ул. Майронё–Вокзал
103N Сантаришкес–ул. Дидлаукё–ул. Калварию–ул. Пилимо–Вокзал–ост. Геросёс Вильтес.
104N ул. Атейтес–ул. Жирмуну–ул. Пилимо–Науининкай
105N Пашилайчай–Шешкине–пр-т Конституциёс–ул. Жигиманту–ул. Оланду–Павильнис–ул. Парко
Ночные автобусы в центре будут останавливаться на следующих остановках:
Зеленый мост – 103N, 104N, 105N.
Площадь им. Винаса Кудирки – 101N, 103N, 104N.
Мост короля Миндаугаса – 101N, 102N, 105N.
Кафедральный собор – 102N.
Театр оперы и балета – 102N.
Ул. Ю. Тумо-Вайжганто – 102N.
В ночных автобусах действуют обычные проездные билеты. Их можно приобрести с помощью мобильных приложений m.Ticket или Trafi, можно пополнить "Карту вильнюсца" и использовать ее.
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