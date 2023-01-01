Задолго до полуночи все парковки в городе были забиты. Не находя, где оставить свою машину, поклонники фейерверков разворачивались, но после находили, куда впихнуть машину, и спешили к мосту, ведущему к морю.

Часа два центральная улица Й. Басанавичюса напоминала летний сезон. Люди спешили к морю. Правда, они были одеты в зимнюю одежду и несли в корзинах не волейбольные мячи или полотенца, а бутылки из-под шампанского и бокалы. Некоторым даже бокалы не понадобились. А другие и вовсе ничего не несли. Потому что и без того было весело.

Поскольку с утра на мост не пускали людей, все собирались возле него или шли на пляж. Лучший обзор открывался для тех, кто находился ближе всего, потому что те, кто остался на площади Юратес и Каститиса и не хотел толкаться в толпе, не смогли увидеть фейерверк.

“Я ожидал, что будет много людей, но так много…”, - недоумевали гости, пришедшие встречать Новый год в рестораны Паланги и наблюдавшие за толпой, стекающейся по улице Й. Басанавичюса.